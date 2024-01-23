الهلال الأحمر بشمال سيناء: نجهز لإعداد وتوصيل 5 آلاف وجبة غذاء يوميا لقطاع غزة

قال الدكتور خالد زايد، مدير رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء، إنه يتم تجهيز مطبخ ومخبز متكامل في مدينة الشيخ زويد وذلك لاستخدامه في تجهيز وجبات يومية ونقلها إلى قطاع غزة، من خلال معبر رفح البري؛ لتوزيعها بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني على أسر النازحين، موضحا أن المطبخ سيعد 5000 وجبة متكاملة الأصناف يوميا بعد اكتمال التجهيزات التي تتم حاليا.

وأضاف زايد لـ"الشروق"، أن عدد المتطوعين من أبناء المحافظة في مجال خدمة توصيل المساعدات الإغاثية ورعاية المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم بلغ 800 متطوع ومتطوعة.

وصرح زايد، بأن المتطوعين وأكثرهم من الفتيات حققوا منذ بداية الأزمة 150 ألف ساعة تطوع، لافتا إلى انتشار الفرق في 8 مواقع جغرافية مختلفة تغطي مناطق معبر رفح ومستشفيات "الشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، ومركز الخدمات اللوجستية، ومطار العريش الجوي، وميناء العريش البحري، وعمارات إسكان العالقين، والمصابين الفلسطينيين في حي السبيل، ومركز الاستشفاء في نادي اتحاد سيناء".

وأشار، إلى أن العديد من الوفود الدولية العربية والأجنبية أبدوا تقديرهم لجهود المتطوعين ودهشتهم من إقبال الفتيات على التطوع وسرعة اكتسابهن المهارات في الأعمال الموكلة إليهن.

وأكد زايد، قدرات الهلال الأحمر على تجهيز ما بين 500 إلى 1000 شاحنة يوميا، والدفع بها إلى معبر رفح البري، وذلك من مسارات المساعدات التي تصل لشمال سيناء، من التحالف الوطني للعمل التنموي، وحياة كريمة، والمساعدات العربية والدولية، موضحا أن إسرائيل تعيق انسيابية وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح أن جميع الوفود الدولية والأممية التي تفقدت مسارات المساعدات البرية والبحرية و الجوية ومركز الخدمات اللوجستية حتى معبر رفح أيقنت أن مصر لا تعيق أو تعطل وصول المساعدات تماما.

ولفت زايد إلى إقامة مخيم إيواء للنازحين من شمال غزة إلى جنوبها، حيث تم الانتهاء من مرحلته الأولى بواقع 1000 خيمة مجهزة تتسع لنحو 6 آلاف شخص، وجارِ العمل في المرحلة الثانية، مؤكدا مشاركة متطوعين الهلال الأحمر المصري في الإنشاءات جنبا إلى جنب مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشار زايد إلى تنوع المساعدات الدولية من 40 دولة و14 منظمة إنسانية عبر مطار العريش على متن نحو 500 طائرة، علاوة على استقبال أكثر من 20 سفينة محملة بمساعدات مرسلة إلى موانئ "العريش، وبورسعيد، ونويبع، والإسكندرية"، لافتا إلى أن مصر هي صاحبة الرقم الفارق في كمية المساعدات التي وصلت ونقلت لقطاع غزة، حيث يوازي 3 أضعاف ما وصل من جميع الدول.

وأضاف أن مساعدات مصر تصل معبر رفح، حيث شارك في تقديمها مع الهلال الأحمر المصري مؤسسات المجتمع المدني، ممثلة في التحالف الوطني، ومؤسسة حياة كريمة، وتبرعات المواطنين البسطاء من مختلف أطياف الشعب المصري.