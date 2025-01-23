 رودز مؤسس أوث كيبرز يزور الكونجرس بعد العفو عنه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رودز مؤسس أوث كيبرز يزور الكونجرس بعد العفو عنه


نشر في: الخميس 23 يناير 2025 - 12:40 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يناير 2025 - 12:40 ص

قام ستيوارت رودز، مؤسس جماعة «أوث كيبرز» (حراس القسم)، والمدان بالشغب في هجمات السادس من يناير، بزيارة كابيتول هيل (الكونجرس الأمريكي  بعد العفو عنه، حيث التقي النواب.


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