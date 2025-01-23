رودز مؤسس أوث كيبرز يزور الكونجرس بعد العفو عنه

قام ستيوارت رودز، مؤسس جماعة «أوث كيبرز» (حراس القسم)، والمدان بالشغب في هجمات السادس من يناير، بزيارة كابيتول هيل (الكونجرس الأمريكي بعد العفو عنه، حيث التقي النواب.