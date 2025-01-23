الكرملين يؤكد استعداده للحوار مع ترامب في إطار الاحترام المتبادل

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي والمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا مستعدة لإجراء «حوار متكافئ» مع الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها وكالة «نوفوستي»، صباح الخميس: «نحن نراقب بعناية شديدة كل الخطابات وجميع البيانات الأمريكية، ونظل مستعدين للحوار، وقد تحدث الرئيس (فلاديمير) بوتين عن هذا الأمر أكثر من مرة».

وأشار إلى أن «الحوار القائم على الاحترام المتبادل حدث بالفعل بين بوتين وترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى»، لافتًا إلى أن «موسكو تترقب الإشارات من واشنطن لبدء حوار آخر».

وأمس الأربعاء، حضّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين على التوصل لاتفاق يضع حدا للحرب في أوكرانيا على الفور وإلا فستواجه موسكو رسوما جمركية وعقوبات.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال: «إذا لم نعقد صفقة، قريبا، لا خيار آخر لدي سوى فرض ضرائب باهظة ورسوم جمركية وعقوبات على كل ما تبيعه روسيا للولايات المتحدة ولدول أخرى».

وكان ترامب قد صرح بأنه يفضل استخدام التعريفات الجمركية كأداة للضغط بدلا من استخدام العقوبات ضد روسيا.

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي ردا على سؤال حول احتمال استمرار العقوبات المفروضة على روسيا.

وأوضح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض الاثنين: «بين العقوبات والتعريفات الجمركية، أعتقد أن التعريفات الجمركية هي الخيار الأفضل، لأنها تحافظ على قوة الدولار. وأرى أنها أكثر فعالية».

وفرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 2022، وأقر خبراء ومسئولون أن القيود الغربية تلحق ضرارا بالاقتصاد العالمي وفارضيها ولا تؤثر فقط على الاقتصاد الروسي.