 رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ينعى أحمد عطية صالح: صحفي متميز من طراز نادر وفريد - بوابة الشروق
الخميس 23 يناير 2025 9:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ينعى أحمد عطية صالح: صحفي متميز من طراز نادر وفريد

علي كمال
نشر في: الخميس 23 يناير 2025 - 9:02 م | آخر تحديث: الخميس 23 يناير 2025 - 9:02 م

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى؛ الكاتب الصحفي أحمد عطية صالح رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي والذي وافته المنية منذ قليل.

ونعى الشوربجي، في بيان له أحمد عطية صالح قائلاً إن الصحافة القومية خسرت صحفياً متميزاً من طراز نادر وفريد عاشقاً للصحافة، مهموماً بمشاكل ومستقبل مهنته ، وتتلمذ على يديه أجيال من الصحفيين بجريدة اللواء الإسلامي الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم، وإسهاماته في العمل الصحفي متعددة.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد والأسرة الصحفية ومؤسسة أخبار اليوم، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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