كيف علّقت إسرائيل على قرار ترامب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية مجددا؟

رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعادة تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية".

وقال ساعر عبر حسابه على منصة إكس: "الحوثيون هم وكيل إيراني يعطل حرية الملاحة ويهدد التجارة العالمية ويزعزع استقرار المنطقة والنظام العالمي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "هذه خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب ومواجهة العناصر المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، توقيع ترامب أمر تنفيذي يعيد تصنيف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية".

وأورد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب أن الحوثيين "شنوا هجمات كثيرة على بنى تحتية مدنية، بينها هجمات عدة على مطارات مدنية في السعودية"، بالإضافة إلى إطلاقهم "أكثر من 300 مقذوف على إسرائيل منذ أكتوبر 2023".

لكن عملية التصنيف الجديدة قد تستغرق أسابيع قبل دخولها حيز التنفيذ.

وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ألغى هذا التصنيف عندما تولى منصبه خلفا لترامب عام 2021.

وجاءت خطوة بايدن في استجابة لمخاوف منظمات إغاثة من اضطرارها إلى الخروج من اليمن في ظل هذا التصنيف، باعتبار أنها ملزمة بالتعامل مع الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.