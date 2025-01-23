نيويورك تايمز: إيران تهرب الأسلحة إلى الضفة الغربية عبر طريق سري

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن إيران تدير طريق تهريب سري لتوصيل الأسلحة إلى الضفة الغربية، وفقا لمسئولين من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن ذات المصادر، أن «إيران تسير هذه العملية من خلال الاعتماد على عملاء استخبارات ومسلحين وعصابات إجرامية».

ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن الصحيفة قولها إن «الهدف من وراء إغراق المنطقة بالأسلحة هو إشعال الأوضاع والتوترات ضد إسرائيل»، حسبما أفاد مسئولون إيرانيون.

واعتبرت الصحيفة أنه «منذ بداية الحرب في غزة، زاد حضور حركة حماس في الضفة الغربية، كما أن إيران، التي تدعم حماس قد أغرقت المنطقة بالأسلحة، في المقابل، تراجع تأثير السلطة الفلسطينية».

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، مخلّفا، حتى الآن، 12 شهيدا بعد استشهاد شابين في بلدة برقين غرب المدينة، ودمارا هائلا في البنية التحتية.

وأُعلن صباح اليوم الخميس استشهاد الشابين قتيبة وليد أحمد شلبي (30 عاما)، ومحمد أسعد محمود نزال (25 عاما)، من بلدة قباطية، بعد حصار منزل كانا فيه في بلدة برقين غرب جنين، ما يرفع عدد الشهداء خلال ثلاثة أيام من العدوان إلى 12.