مودرن سبورت يصعق الزمالك بفوزه الأول في الدوري

فرط فريق الزمالك في فرصة ثمينة لاعتلاء صدارة الدوري بعد خسارة صادمة أمام مودرن سبورت بهدف دون رد، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

سجل جوناثان نجويم الهدف الوحيد في الدقيقة 87 من المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، ليحقق مودرن سبورت أول فوز له هذا الموسم في بطولة الدوري.

ورفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط ليقفز للمركز السابع عشر وقبل الأخير، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 17 نقطة في المركز الثالث، ليفرط في اعتلاء الصدارة مع بيراميدز بعدما تعثر الأهلي بالتعادل مع فاركو 1/1، ويتراجع للمركز الثاني 19 نقطة.

قدم الفريقان أداء باهتا للغاية في الشوط الأول، حيث اكتفى الزمالك بمحاولتين خارج إطار المرمى للثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، بينما كان محمد عواد حارس مرمى الزمالك يقظا في التصدي لفرصة أمام أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت.

تحسن أداء الزمالك نسبيا في الشوط الثاني بعد مشاركة البدلاء الثلاثة محمود بنتايج وناصر منسي ومحمد السيد مكان سيف الجزيري ومصطفى شلبي ومحمد عاطف.

وتألق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى مودرن بالتصدي لأكثر من فرصة محققة أمام زيزو وحمزة المثلوثي في آخر ربع ساعة، كما هدد نبيل عماد دونجا وناصر منسي مرمى مودرن سبورت بمحاولات أخرى خطيرة.

خرج المثلوثي متأثرا بإصابة بينما شارك محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك من على مقاعد البدلاء، ووسط اندفاع هجومي أبيض شكل مودرن سبورت خطورة كبيرة من الهجمات المرتدة.

أضاع جوناثان نجويم الذي شارك بديلا في الشوط الثاني انفرادا تاما في الدقيقة 85 بعدما تعثر أمام المرمى بعد مراوغة الحارس محمد عواد، وبعدها سدد ضياء السيد كرة ضعيفة أمسكها عواد.

ولم ينتبه الزمالك للخطر حتى تبادل جوناثان الكرة مع زميله علي زعزع قبل أن يسدد بيسراه من داخل منطقة الجزاء كرة استقرت في الشباك ليسجل اللاعب الكاميروني هدفا في توقيت قاتل.

تغيرت مساعي الزمالك بالسعي لإدراك التعادل وحصل على ما يزيد عن 10 ركلات ركنية، وامتد اللقاء لما يقرب من 10 دقائق وقت بدل ضائع لكنه لم يهدد مرمى منافسه سوى بتسديدة ضعيفة في أحضان جنش قبل أن يطلق الحكم محمود ناجي صافرة النهاية بفوز أول لمودرن سبورت وخسارة ثانية للزمالك هذا الموسم، والأولى تحت قيادة مدربه كريستيان جروس.