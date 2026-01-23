شريف سعيد يكشف أسرار بطلة روايته أجمل من نجلاء من جناح دار الشروق

حرص الكاتب شريف سعيد على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث سجل خلال تواجده في جناح دار الشروق مقطع فيديو تحدث فيه عن روايته «أجمل من نجلاء»، الصادرة عن الدار، كاشفًا ملامح بطلتها وسر اختيار هذا العنوان.

وأوضح سعيد، في فيديو قصير بثته دار الشروق عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «نجلاء بهاء الوطن» صحفية مصرية تجلس يومًا تشاهد التلفزيون، لتفاجأ – بالمصادفة – في الذكرى الخامسة والثلاثين لحرب عاصفة الصحراء، بصورة لها تظهر وسط الحشود من خلال جندي أمريكي متقاعد.

وأضاف أن هذا اللقاء العابر يفتح أمام نجلاء أبوابًا غير متوقعة من الأسئلة والأسرار، ويدخلها في مسار معقد يقودها إلى مواجهة ما يشبه «أبواب الجحيم».

ودعا الكاتب القراء إلى اكتشاف حكاية نجلاء كاملة، ومعرفة أسرارها وما وراء هذا الحوار الغامض، من خلال قراءة الرواية.