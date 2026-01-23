 شريف سعيد يكشف أسرار بطلة روايته أجمل من نجلاء من جناح دار الشروق - بوابة الشروق
الجمعة 23 يناير 2026 9:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

شريف سعيد يكشف أسرار بطلة روايته أجمل من نجلاء من جناح دار الشروق

شيماء شناوي
نشر في: الجمعة 23 يناير 2026 - 8:49 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يناير 2026 - 8:50 م

حرص الكاتب شريف سعيد على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث سجل خلال تواجده في جناح دار الشروق مقطع فيديو تحدث فيه عن روايته «أجمل من نجلاء»، الصادرة عن الدار، كاشفًا ملامح بطلتها وسر اختيار هذا العنوان.

وأوضح سعيد، في فيديو قصير بثته دار الشروق عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن «نجلاء بهاء الوطن» صحفية مصرية تجلس يومًا تشاهد التلفزيون، لتفاجأ – بالمصادفة – في الذكرى الخامسة والثلاثين لحرب عاصفة الصحراء، بصورة لها تظهر وسط الحشود من خلال جندي أمريكي متقاعد.

وأضاف أن هذا اللقاء العابر يفتح أمام نجلاء أبوابًا غير متوقعة من الأسئلة والأسرار، ويدخلها في مسار معقد يقودها إلى مواجهة ما يشبه «أبواب الجحيم».

ودعا الكاتب القراء إلى اكتشاف حكاية نجلاء كاملة، ومعرفة أسرارها وما وراء هذا الحوار الغامض، من خلال قراءة الرواية.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك