محمد بركات: عدد المحترفين لا يؤثر على مستوى المنتخب

تحدث محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، عن عدد اللاعبين المحترفين في الدوري المصري، وذلك بعد طلب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بتقليص عدد المتحرفين من أجل تطوير الكرة المصرية.

وقال بركات خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر 2: «5 لاعبين محترفين رقم مناسب، وعدد المحترفين لا يؤثر على مستوى المنتخب، بالدليل، في الدوري الإنجليزي ممكن فريق يلعب بدون لاعب إنجليزي، وهذا لا يؤثر على المنتخب، ونفس الحال في دوري روشن السعودي، الدوري قوي ومليء بالنجوم وفي النهاية لا يؤثر على منتخب السعودية».

وتابع بركات تعليقًا على أداء منتخب مصر: «أتفق مع حسام حسن أن المنتخب كان ممكن يحقق نتائج أفضل من المركز الرابع إذا قدم أداء أفضل أمام السنغال في نصف النهائي».

وعن بعض اللاعبين في الأهلي، قال بركات: «اليو ديانج لاعب كبير ومن أفضل اللاعبين الأفارقة الذين لعبوا في الأهلي، ويجب على النادي التفاوض معه للحفاظ عليه، وإذا طلب 2 مليون دولار لا مانع من دفعها لأنه لاعب ذو قدرات فنية وبدنية عالية جدًا».

واختتم: «أحمد عبد القادر جناح قوي، وإذا لم يتم تلبية طلباته المالية ورحل عن النادي، فلن يؤثر على الفريق لوجود أكثر من لاعب جناح في نفس مركزه».