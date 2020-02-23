محافظ البنك المركزي الياباني يؤكد استعداده للتعامل مع فيروس كورونا

قال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا إن سلطة السياسة النقدية ستكون "مستعدة جيدا" للتحرك عندما تكون هناك حاجة للتصدي لتأثير تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد على الاقتصاد.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن هاروهيكو قوله اليوم الأحد للصحفيين في الرياض حيث يحضر اجتماعا لمجموعة العشرين "سنراقب تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد والتضخم وأسواق المال بأقصى قدر من الاهتمام.. سنواصل جمع المعلومات من خلال حضور الاجتماعات الدولية مثل مجموعة العشرين وسنكون مستعدين جيدا للتحرك عندما تكون هناك حاجة للتحرك".

وتراجع الين إلى أدنى مستوى في 10 أشهر مقابل الدولار الأسبوع الماضي حيث زاد تفشي فيروس كورونا المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الياباني، الذي تعرض في الربع الأخير لأكبر انكماش منذ عام 2014 .

وقال كورودا إنه لا يتوقع "تأخرا كبيرا" في تعافي الاقتصاد الياباني، مضيفا أن البنك المركزي الياباني ليس في مرحلة مناقشة اتخاذ خطوات محددة في السياسة النقدية.