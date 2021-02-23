 اسكتلندا تحدد الجدول الزمني للخروج من الإغلاق بسبب كورونا - بوابة الشروق
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اسكتلندا تحدد الجدول الزمني للخروج من الإغلاق بسبب كورونا

لندن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 9:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 9:09 م

حددت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون، خطة البلاد للخروج خلال الأسابيع القليلة القادمة من القيود الصارمة المفروضة بسبب جائحة كورونا.

وقالت ستورجن للمشرعين بالبرلمان الاسكتلندي، اليوم الثلاثاء، إنه بعد عودة بعض الطلاب للمدرسة يوم الاثنين، سيعود الباقون في 15 مارس و6 أبريل.

وفي 15 مارس أيضا سيسمح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا ببدء ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة واجتماع أربعة اشخاص من أسرتين بالخارج.

وبعد ثلاثة أسابيع، ستعود اسكتلندا إلى النهج متعدد المستويات الذي انتهجته العام الماضي، وهو ما يعني رفع القيود المفروضة على مناطق مختلفة في أوقات متناوبة حسب عدد الحالات في كل منطقة.

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