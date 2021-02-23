التنمية المحلية: التوعية المستمرة الأساس لحل مشكلة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن التوعية المستمرة مع الناس الأساس لحل مشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، لافتًا إلى إطلاق مبادرة «مجلس إدارة الشارع» لتعزيز التوعية بـ45 شارعًا داخل 12 محافظة.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعميم المبادرة على أنحاء الجمهورية كافة، مشيرًا إلى بدء المبادرة في كفر الدوار والمحمودية الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل إعادة استخدام عوائد المخلفات، وتجميل الشوارع، وتحقيق المنظر الحضاري، من خلال جمع المخلفات من المنازل، بواسطة الجمعيات والشباب، مشددًا على أهمية التعاون بين الأطراف كافة لضمان نجاح المنظومة.

وأوضح متحدث التنمية المحلية أن الوزارة وقعت بروتوكول مع وزارة الري، شهر مايو الماضي، للتعاون في إزالة رواسب الترع وإزالة المخلفات الناتجة؛ للاستفادة من الطمي ونواتج المخلفات خاصة لو كانت زراعية.

واتفق وزراء الري والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والزراعة على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو بداخلها والعمل على تغيير سلوك المواطنين في هذا الشأن بالتعاون بين الوزارات.

وأكد الوزراء تحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري واتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون البيئة في هذا الشأن ومنها غرامة مالية على إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلى ١٠ آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.