 الصحة السعودية: تجاوز عدد الحاصلين على لقاح كورونا 600 ألف شخص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة السعودية: تجاوز عدد الحاصلين على لقاح كورونا 600 ألف شخص

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 3:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 3:52 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، عن تجاوز عدد الحاصلين على لقاح كورونا 600 ألف شخص، مشيرًا إلى أن اللقاحات متوفرة في مناطق المملكة كافة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، أشار العالي، إلى أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة هي لقاحات فعالة وآمنة، لافتًا إلى وجود فئات ذات أولوية لأخذ اللقاح بالذات كبار السن، ومن لديهم أمراض مزمنة.

ولفت إلى التذبذب بمنحنى إصابات كورونا في السعودية، قائلًا إن الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية، أول خط أساسي لحماية المجتمع، وتساعد في الوصول لمناعة المجتمع وتخطي هذه الجائحة.

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