

كشفت "هالكن"، الشركة الإقليمية المتخصصة في إنتاج وتوريد الصواريخ الموجّهة بدقّة اليوم الثلاثاء، عن "SkyNight"، أول منظومة صاروخية مضادة للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون تُصمّم وتُصنّع في الإمارات.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021 الذي انطلق في أبوظبي أول أمس الأحد.



ووفق الوكالة، طورت مجموعة "ايدج"، الشركة الأم لـ"هالكن"، منظومة دفاع جوي قصيرة المدى، مثلما فعلت الشركة الألمانية "Rheinmetall AG"، التي كانت تسعى إلى الحصول على منظومة صاروخية لتؤلف جزءاً من منظومة دفاعها الجوي "Skynex".



وقررت الشركتان تقديم حلّ مشترك، بحيث تقوم "هالكن" بتوفير منظومة الصواريخ ‏"SkyNight" لمنظومة الدفاع الجوي "Oerlikon Skynex" المتميزة التي تضع معايير جديدة بفضل هندستها الفريدة المفتوحة.



وتم تصميم منظومة "SkyNight" في "هالكن" بحيث تتصدى لكافة المخاطر الحديثة، وتوفر إشارات إنذار مبكر وإمكانات اعتراض دقيق من السطح إلى الجو، وتستهدف الطائرات ذات الأجنحة الدوارة وصواريخ المركبات الجوية دون طيار وقذائف المدفعية وقذائف الهاون وغيرها من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة ضمن نطاق يصل إلى 10 كلم.



وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة ايدج: " يعدّ SkyNight ، أول صاروخ إماراتي للدفاع الجوي، من صنع هالكن، ولكنه لن يكون الأخير، وهو أحد الإنجازات العظيمة الكثيرة المعلن عنها ضمن سعي البلاد إلى إنشاء قدرات دفاعية سيادية بهدف التصدي للمخاطر المتزايدة التي لا تغطيها كيانات كثيرة في السوق بالشكل المناسب.



وأعرب البناي عن سعادته بعقد شراكة مع Rheinmetall، الشركة الرائدة في الصناعات الدفاعية، من أجل التعاون على صنع منظومة مضادة للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون والتي تعتبر الأكثر شمولاً وتقدماً في العالم بالاعتماد على صاروخ SkyNight ومنظومة Skynex الخاصة بشركة Rheinmetall.



ورأي البناي أن هذا التعاون يعتبر "رسالة واضحة بأن ايدج ترغب في إبرام الشراكات مع العديد من الكيانات من أجل طرح حلول متقدمة مشتركة".



وتتكون منظومة الدفاع الجوي "Oerlikon Skynex" من نقطة التحكم "Oerlikon Skynex" ووحدات الاستشعار المتعدد ومصفوفة المسح الإلكتروني النشط وأجهزة الرادار متعددة الأوضاع ومسدسات متعددة عيار 35 ملم "RG Mk3"، بالإضافة إلى صواريخ وقاذفات صواريخ "SkyNight" من شركة "هالكن" بقدرة استيعابية 60 صاروخاً لكل منها.



وطبقا للوكالة، فإن صاروخ "هالكن" المضاد للصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف الهاون قادر على تتبع وتحييد العديد من الأهداف الواردة متعددة الاتجاهات في وقت واحد، بحيث يوفر الحماية للأصول الثابتة، إلى جانب القوى المتحركة والميكانيكية، ومن الممكن استخدام المنظومة، القابلة للنقل والحركة، بشكل ثابت في البر والبحر وعلى منصة أرضية متحركة.