مياه دمياط: بروتوكول تعاون لتوصيل المياه للأسر الأكثر احتياجا

وقع المهندس خالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بروتوكول تعاون مع جمعية الهدى النبوى الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، بهدف رفع العبء عن الأسر الأكثر إحتياجاً للمياه وغير القادرين على التوصيل لتحقيق توازن بالمجتمع بكل قطاعاته المختلفة وبناء وتنمية المجتمع المصري.

وقال جمال، إن بروتوكول التعاون المبرم بين الشركة والجمعية الأهلية يهدف إلى التعاون المشترك بين الطرفين فى مجالات المشاركة المجتمعية وتوصيل المياه، موضحا أن ذلك من أولويات العمل وتعظيم الدور المجتمعي للشركة وتذليل أية معوقات وأن الشركة تمد يدها بالتعاون مع جميع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.