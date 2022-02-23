زيزو يشارك في مران الزمالك استعداداً للوداد

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أدى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه الأول في الدار البيضاء استعداداً لمواجهة الوداد بأبطال أفريقيا

انطلق تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المقامة حالياً على ملعب "كهرما" بمدينة الدار البيضاء بعمليات الإحماء والتدريبات البدنية، بمشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم أحمد سيد زيزو لاعب الوسط الذي انضم مؤخراً بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد الزمالك للقاء الوداد المغربي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وصلت إلى المغرب استعدادا للقاء المرتقب، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة، ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – السيد عطية

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح - حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – ماجد هاني – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف - سيف جعفر