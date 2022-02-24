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قبل مواجهة الزمالك.. الوداد يسقط أمام أغادير بثنائية

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 11:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 11:25 م

تلقى فريق الوداد البيضاوي هزيمة مفاجئة أمام ضيفه حسنية أغادير بهدفين دون رد لحساب الجولة الـ18 من دوري المحترفين المغربي.

خسارة الوداد جاءت بهدفين جاءا في الشوط الأول، حيث سجل يوسف مهري من انفراد بالمرمى، بعدما تلقى كرة بينية في عمق الدفاع، بينما أضاف الثاني ماليك سيسي ليحكم الضيوف قبضتهم على نقاط المباراة.

وتعد هذه المباراة هي البروفة الأخيرة للوداد قبل مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوقف رصيد الوداد عند 39 نقطة في الصدارة بينما غادر حسنية أغادير القاع ليصبح رصيده 19 نقطة.


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