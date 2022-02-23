السفارة الروسية لدى لندن: عقوبات بريطانيا الأخيرة ضد موسكو «غير شرعية»

أعربت السفارة الروسية في بريطانيا، اليوم /الثلاثاء/، عن رفضها للعقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية ضد موسكو، والتي أعلنها رئيس الوزراء بوريس جونسون، في وقت سابق من اليوم، ووصفتها بأنها "غير شرعية".

وقال مسؤول بالسفارة، لم يُعلن عن اسمه، في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "فيما يتعلق باعتراف روسيا بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" الشعبيتين، أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن احتجاجها الشديد على هذا القرار، وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي".

وأضاف المسؤول أن لندن ليست لديها اهتمام كبير بتسوية الأزمة في أوكرانيا، لكنها تفضل تسجيل نقاط سياسية على خلفية تأجيج التوترات.. موضحًا أنه: "ليس سرًا بالنسبة لنا أن بريطانيا كانت ستفرض عقوبات على بلدنا في أي حال من الأحوال".

يُشار إلى أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس استدعت، اليوم الثلاثاء، سفير روسيا في المملكة المتحدة، أندريه كيلين، وذلك على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.