قال الناشط المخضرم وأحد مؤسسي جبهة الخلاص الوطني المعارضة، عز الدين الحزقي، إن قوات الأمن أخلت سبيله بعد تفتيش منزله ومنزل ابنه الناشط جوهر بن مبارك اليوم الخميس.

وقال الحزقي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "بإذن من النيابة تم عشية اليوم تفتيش منزلي من طرف فرقة خاصة، بعد أن انتهت المهمة انتقلت مع أفراد الفرقة إلى منزل ابني جوهر حيث تم تفتيشه ثم انتقلنا جميعا الى بوشوشة (مركز أمني) لتحرير محضر في الغرض وأعادوني على إثره إلى منزلي".

وتابع الحزقي: "كان تعامل أفراد الفرقة معي تعاملا طيبا طغى عليه طابع الاحترام والتفاعل بذكاء مهني ومعرفي.. عاشت تونس حرة أبية وعاش أبناؤها الأوفياء ويسقط الانقلاب".

ويدعو الحزقي مثل باقي المنتسبين للجبهة إلى تنحي الرئيس قيس سعيد عن الحكم والدفع بحكومة إنقاذ لتقود مرحلة انتقالية تجري خلالها مراجعات دستورية، ومن ثم انتخابات جديدة.

وينشط مع عز الدين الحزقي ابنه أستاذ القانون الدستوري والمعارض جوهر بن مبارك أحد القياديين البارزين والمؤسسين لجبهة الخلاص الوطني.

وتشن قوات الأمن التونسية حملة إيقافات بتهم ترتبط بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي. وتقول المعارضة إن التهم ملفقة وسياسية.