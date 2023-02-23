وكالة أوروبية تؤسس مركزا للمحققيين في حرب أوكرانيا

أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجاست) تأسيس مركز للتحقيقات الجنائية في العدوان الروسي، بعد حوالي سنة من إطلاق موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا.

وذكرت (يوروجاست) اليوم الخميس، أن المركز الجديد، الذي سيتم افتتاحه في لاهاي الصيف المقبل، سيجمع أدلة يحتمل استخدامها في محاكمات مستقبلية.

وذكرت الهيئة أنه من المخطط أيضا أن يتم إقامة قاعدة بيانات مركزية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة العرقية.

وقالت ميروسلافا كراسنوبوروفا ممثلة الادعاء الأوكرانية وعضوة (يوروجاست) إنه لا بد أيضا من محاكمة قادة روسيا "ولا يجب أن يتم قبول الأفلات من العقاب".

ووثق القضاء الأوكراني حتى الآن أكثر من 71 ألف جريمة حرب مزعومة، وفقا لممثلة الادعاء.

وأوضحت أنه لم يتم توجيه اتهامات إلا ضد 276 شخصا حتى الآن، فيما تم بدء 99 محاكمة وإصدار 26 حكما. وتشمل جرائم الحرب التعذيب والقتل والاغتصاب والتشريد ومهاجمة أهداف مدنية.

ومن المقرر أن تتعاون سبع دول في وحدة التحقيق، فضلا عن المحكمة الجنائية الدولية، التي أطلقت تحقيقات في جرائم الحرب في وقت سابق.