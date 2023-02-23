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يستضيف فريق نانت الفرنسي نظيره يوفنتوس الإيطالي، على ملعب لابوجوار مساء اليوم الخميس، في مباراة الإياب من الدور التمهيدي المؤهل لـ ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على ملعب تورينو يوم الخميس الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويجلس مصطفى محمد لاعب منتخبنا الوطني، على مقاعد بدلاء فريقه نانت الفرنسي في مواجهة يوفنتوس مساء اليوم الخميس، والتي ستنطلق عند الثامنة إلا ربع مساءًا.

وجاء تشكيل نانت في مواجهة اليوم كما يلي:

لافون في حراسة المرمى

الدفاع: جيروتو- بالويس- شيريفيلا- بلاس.

خط الوسط: سيسوكو- كاستيليتو- موليه

الهجوم: سيمون- سينتونزي- ديلورت.

فيما يخوض فريق يوفنتوس مباراة اليوم بالتشكيل الآتي:

تشيزني في حراسة المرمى

الدفاع: دي تشيليو- بريمر- لوكاتيلي- دانيلو.

خط الوسط: ساندرو- كوستيتش- دي ماريا.

الهجوم: رابيو- فاجيولي - كين.