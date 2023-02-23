إصابة مواطنة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، اليوم الخميس، على فلسطينية قرب مستوطنة «معاليه أدوميم» شرق القدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وقال شهود عيان، إن الفلسطينية أصيبت برصاص حارس أمن إسرائيلي، بحجة محاولة طعن حارس آخر عند مدخل المستوطنة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «بترا».

وأوضحت طواقم الإسعاف الإسرائيلية في بيان، أن فلسطينية أصيبت برصاصة واحدة في الركبة وحالتها متوسطة، حيث تم نقلها إلى المستشفى وهي رهن الاعتقال.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن مواطنة أصيبت بجروح طفيفة في أحد أطرافها عقب إطلاق الاحتلال النار عليها، قرب العيزرية شرق القدس المحتلة.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن المواطنة فاطمة نعمان بدر، من قرية أبو ديس التابعة لمدينة القدس المحتلة، كانت تحمل سكينا بالقرب من مستوطنة معالية أدوميم.

ولفتت صحيفة «معاريف» العبرية، إلى أن بعض قوات الشرطة الإسرائيلية اشتبهت في المواطنة الفلسطينية، وأطلقت عليها الرصاص.