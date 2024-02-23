تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وذلك بعد الإعلان الخاص بتوقيع صفقة رأس الحكمة لينخفض عيار 21 الأكثر مبيعا بنحو 60 جنيها ليصل إلى 3330 جنيها مقابل 3390 جنيها خلال تعاملات اليوم.



وبحسب الموقع الإلكتروني لشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، انخفض عيار 18 إلى 2854 جنيها مقابل 2905 جنيهات، كما انخفض عيار 24 إلى 3805 جنيهات مقابل 3874 جنيها، وانخفض الجنيه الذهب بنحو 480 جنيها ليصل إلى 26640 جنيها.



وكان رئيس الوزراء أعلن منذ قليل تفاصيل مشروع أرض رأس الحكمة ليعلن حصول مصر على 35 مليار دولار الصفقة منها دفعة أولى 15 مليار دولار خلال أسبوع و20 مليار أخرى خلال شهرين، الدفعة الأولى تتضمن 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن 5 مليارات دولار من الودائع الموجودة فى البنك المركزى المصرى.



وعالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متأثرة بتراجع طفيف للدولار وارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وسط زيادة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2026.20 دولار للأوقية متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية بسيطة. وكسبت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% ليسجل 2036.10 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.3% إلى 899.30 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 964.86 دولار. وارتفعت الفضة 0.1% إلى 22.76 دولار للأوقية، مسجلة تراجعا بنحو 3% حتى الآن خلال الأسبوع.