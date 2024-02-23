 مرموش يخسر رفقة فرانكفورت ويودعان دوري المؤتمر الأوروبي - بوابة الشروق
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مرموش يخسر رفقة فرانكفورت ويودعان دوري المؤتمر الأوروبي

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 فبراير 2024 - 12:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 فبراير 2024 - 12:01 ص

خسر آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 1-2 أمام ضيفه فريق رويال يونيون سان جيلواز البلجيكي، في مباراة الإياب من المرحلة المؤهلة لدور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تعادل ذهابًا في بلجيكا.


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