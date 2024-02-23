مرموش يخسر رفقة فرانكفورت ويودعان دوري المؤتمر الأوروبي

خسر آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 1-2 أمام ضيفه فريق رويال يونيون سان جيلواز البلجيكي، في مباراة الإياب من المرحلة المؤهلة لدور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تعادل ذهابًا في بلجيكا.