وزير بولندي يدعو إلى الوحدة الدولية في دعم أوكرانيا

دعا وزير العدل البولندي، آدم بودنار، اليوم الجمعة إلى عدم التوقف عن دعم أوكرانيا ضد الحرب الروسية.



جاءت تصريحات الوزير البولندي في مؤتمر بشأن الملاحقة القضائية عن جرائم الحرب في برلين، قبل يوم من حلول الثانية للحرب الروسية الأوكرانية.



وأضاف الوزير أن هذا ينطبق على الدعم السياسي وعلى شحنات الأسلحة، التي تشتد الحاجة إليها.



وقال، مناشدا المشاركين في المؤتمر "يجب أن نكون متحدين".



وحضر المؤتمر، الذي استضافه وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة الأمريكية.



وطبقا لمعلومات أوكرانية، فقد تم بالفعل تسجيل 120 ألف تقرير حول جرائم حرب محتملة.



واتهمت منظمات حقوقية دولية روسيا بانتهاكات متكررة لاتفاقيات جنيف، حول التعامل مع أسرى الحرب وحماية المدنيين.



وذكر بوشمان أن ألمانيا وحدها جمعت حتى الآن أكثر من 500 تقرير لجرائم الحرب، في أوكرانيا واستمعت إلى أكثر من 160 شاهدا.



وأضاف الوزير أنه من المهم إرسال إشارة إلى روسيا مفادها أنه سيتم محاسبة الجناة.



يذكر أنه في مارس العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا بسبب احتمال ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وترحيل أطفال اوكرانيين إلى روسيا.