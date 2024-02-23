إصابة 9 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق أسوان الزراعي

شهد الطريق الزراعى السريع "مصر - أسوان"، امام مطحن أبيوها زمام مركز أبوقرقاص تصادم سيارة ربع نقل 2 كابينه بسيارة ثمانية مما أسفر عن إصابة 9 ركاب وتم نقلهم لمستشفى أبو قرقاص العام لتلقي الإسعافات الأولية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين أجرة مما تسبب فى إصابة 9 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والتحريات إصابة 9 أشخاص وهم: "سيد ناجي أحمد، كمال علي أحمد جمال، شيماء جمعة أحمد، محمود سید محمد، طه أبو اليزيد أحمد إسماعيل، أسماء رضا عبد العظيم، عبدالله تقي حسن عبدالله، كيرلس إسحق حبيب، ماجد يوسف فوزي"، جميعهم مقيمين مركز أبو قرقاص

وانتقل على الفور اللواء حاتم ربيع مدير المباحث لمسرح الواقعة وتبين تصادم السيارتين بسبب التخطى الخاطى والسرعة الزائدة وتمكن النقيبان أحمد عبدالعظيم مهيدى وكريم شريف الدفتار من نقل المصابين وتسيير حركة السير بالطريق الزراعى.

وتراوحت الإصابات بين جروح بفروة الرأس، وما بعد الارتجاج، وكسور، وتولى أحمد طايع وكيل نيابة أبوقرقاص التحقيق فى الواقعة تحت إشراف المستشار حسن مصطفى نصر مدير النيابة.