أمريكا: وكالات رئيسية ترفض الامتثال لطلب ماسك بأن يقدم الموظفون تقريرا عن إنجازاتهم

أصدرت وكالات أمريكية رئيسية، ومن بينها مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة الخارجية، تعليمات إلى موظفيها بعدم الامتثال لمطالبة إيلوك ماسك المعني بخفض التكلفة الاتحادية، بأن يشرح الموظفون الاتحاديون ما أنجزوه في الأسبوع الماضي-أو يخاطر بفقدان وظائفهم.

وقد زادت هذه المقاومة من شعور واسع الانتشار بالفوضى والارتباك، وسلطت الضوء على صراع محتمل على السلطة بين حلفاء الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يؤثر على الموظفين الاتحاديين في جميع أنحاء البلاد مع اقتراب أسبوع عمل جديد.

وأرسل فريق ماسك رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين أمس السبت، ومنحهم حوالي 48 ساعة لتحديد خمس أشياء محددة أنجزوها الأسبوع الماضي. وفي رسالة منفصلة على موقع "اكس"، قال ماسك إن أي موظف فشل في الرد بحلول الموعد النهائي - الذي تم تحديده في البريد الإلكتروني على أنه 1159 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة- سيخسر وظيفته.

وانتقد الديمقراطيون وحتى بعض الجمهوريين توجيه ماسك غير العادي، والذي جاء بعد ساعات قليلة من تشجيع ترامب له على وسائل التواصل الاجتماعي على "أن يكون أكثر شراسة" في الحد من حجم الحكومة من خلال ما يسمى بوزارة الكفاءة الحكومية.