اعتبر حسن علي عيسي الأمين العام لنادي الهلال السوداني أن مباراة الفريق ضد الأهلي، فرصة لتوطيد العلاقات بين البلدين.
وأوقعت قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا الهلال في طريق الأهلي الساعي لمطاردة لقبه الثالث على التوالي بالمسابقة.
وأضاف الأمين العام لنادي الهلال في تصريحات عبر "إم بي سي مصر": "المباراة فرصة: "القرار بشأن ملعب مباراة الإياب ضد الأهلي سيُحدد وفقا لما يراه الجهاز الفني".
وتابع: "لن نسمح بإقامة المباراة في مكان واحد، لم نناقش هذا، ولن يحدث".
وأضاف أيضا: "طموحنا كبير في هذه البطولة، ووصلنا للنهائي مرتين من قبل، ونسعى للوصول هذه النسخة أيضا للمباراة النهائية".