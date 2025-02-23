وزير الشباب والرياضة يفتتح مقر الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، مقر الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية بمصر، والذي تستضيفه الجامعة البريطانية، بحضور فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، ليونز إيدر رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، وعدد من الشخصيات الرياضية والأكاديمية المصرية والأفريقية، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي.

أعرب وزير الشباب عن سعادته بهذا الحدث الهام افتتاح مقر الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية في الحرم الجامعي داخل الجامعة البريطانية، والتي تعكس التزامنا المشترك بتطوير بيئة جامعية تعزز الصحة والرفاهية والاستدامة.

كما أكد وزير الشباب والرياضة، أن هذه الخطوة تمثل دعم وتطوير الرياضة الجامعية في قارتنا الإفريقية، مشيرًا أن الرياضة الجامعية تعد ركيزة أساسية في تنمية الشباب وتأهيلهم بدنيًا وذهنيًا، حيث تسهم في إعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة في المحافل الدولية، مؤكدا أن هذا يرفع من قيم التنافس الشريف والانضباط والتعاون بين طلاب الجامعات، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذا المقر الجديد.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن مصر كانت دائمًا داعمًا رئيسيًا لكل المبادرات التي تستهدف تطوير الرياضة في إفريقيا، واستضافة مقر الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية والاي يعكس ثقة الاتحاد الدولي في قدرة مصر على تقديم الدعم الفني والإداري والتنظيمي لإنجاح هذا المشروع. وأشار وزير الشباب والرياضة، نؤمن بأن هذا المقر سيكون منصة لانطلاق العديد من البرامج والبطولات التي ستساهم في رفع مستوى الرياضة الجامعية في القارة وتعزيز الروابط بين الجامعات الإفريقية.



واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه "أشكر الجامعة البريطانية في مصر و كل القائمين على هذا المشروع، وأتمنى أن يكون هذا المقر نقطة تحول حقيقية في مسيرة الرياضة الجامعية في إفريقيا، وأن يساهم في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية الشابة، بما ينعكس إيجابيًا على مستقبل الرياضة الإفريقية ككل."

فيما توجهت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، بالشكر للدكتور أشرف صبحي، على دعمه الدائم ورؤيته الثاقبة التي ساهمت في تعزيز مكانة الرياضة الطلابية كوسيلة لتحقيق التنمية وبناء مستقبل واعد لشباب مصر، مشيرة إلى أن ما نشهده اليوم من إنجازات وفعاليات اتؤكد على قدرتنا المشتركة في تحقيق التكامل بين التعليم والرياضة وربطه بتنمية المجتمع، مما يسهم في رفع مستوى الأداء الرياضي والطلابي على المستويات المحلية والدولية.

وأضاف أن الجامعة منذ تأسيسها على يد الراحل فريد خميس مؤسس الجامعة، وهي تضع نصب أعينها أن تكون مركزاً متميزاً يجمع بين التعليم الأكاديمي والأنشطة التنموية الشاملة، كما أنها تلتزم بخدمة القارة الإفريقية والمساهمة الفعالة في المشروعات الإقليمية، كما أولت الجامعة اهتمامًا متساويًا بالرياضة والتعليم الأكاديمي، معتبرةً أن كلاهما يمثلان جزءًا لا يتجزأ من قيمها الأساسية، ولذلك خصصت الجامعة منحًا دراسية للطلاب المتميزين رياضيًا، لتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات الدولية خارج البلاد والتمثيل المشرف لمصر، ومع هذا الإنجاز الجديد بافتتاح مقر اليوم، نتطلع إلى تعزيز نمو الرياضة في قارتنا، ومواصلة الجهود لإبراز دورنا في المشهد الرياضي العالمي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية، أن اختيار الجامعة البريطانية في مصر ليكون بداخلها مقر الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية هو تأكيد على ثقة الدولة في قدرات الجامعة على تحقيق التكامل بين التعليم والرياضة، وعلى إسهامنا المستمر في دعم المبادرات الرياضية التي تعزز التنمية وتبني جسور التواصل بين الشباب، وانطلاقًا من هذا الالتزام، حرصنا على تنظيم فعاليات رياضية تعكس رؤيتنا وتدعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ولذلك نظمت الجامعة البريطانية خلال العامين الماضيين اثنين من أكبر الماراثونات الجامعية تحت شعار ماراثون من أجل التنمية المستدامة وهما "ماراثون من أجل المناخ" و"ماراثون من أجل الصحة العامة"، بحضور وتشريف معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، كما أعلن أن الجامعة بصدد إطلاق النسخة الثالثة من هذا الماراثون تحت عنوان "ماراثون من أجل جودة التعليم" والذي يمثل رسالة تؤكد أهمية التعليم كركيزة أساسية للتنمية وبناء مستقبل أفضل.

وأضاف أن افتتاح هذا المقر يمثل تأكيد ًا لدور مصر الريادي في دعم الرياضة، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الترابط بين شعوب القارة الأفريقية، لأن الرياضة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من رؤية مصر لتحقيق التنمية الشاملة، حيث تعكس الجهود المبذولة في هذا المجال إيمان الدولة العميق بأن الرياضة ليست فقط نشاطًا بدنيًا، بل هي وسيلة فعالة لبناء الإنسان المصري بالتزامن مع رؤية مصر 2030، لتعزيز قيم التعاون والانتماء، ودعم الحوار بين الثقافات المختلفة ، ولاسيما في ظل قيادة معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وما يقوم به من مبادرات ناجحة لتطوير القطاع الرياضي في مصر.

وأشار إلى أن الجامعة البريطانية في مصر، تحرص دائمًا على تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة، حيث شاركت الجامعة في بطولات الجامعات المصرية ونجحت دومًا في تصدر المراكز الأولي، وعلى سبيل المثال شاركت الجامعة بأكثر من 290 طالبًا وطالبة في مختلف الألعاب للعام الماضي، وقد أثمرت هذه المشاركات عن حصد 68 ميدالية متنوعة لألعاب السباحة، وكرة القدم، الملاكمة، التايكوندو،الكونغ فو، وغيرهم، كما امتدت نجاحات الجامعة إلى المحافل الدولية، حيث حصل فريق الكرة الطائرة للرجال على المركز الرابع في بطولة العالم للجامعات التي أقيمت في نوفمبر الماضي، من بين 32 جامعة مشاركة، كما حققت فرق الجامعة المركز الثاني في كرة الطائرة الشاطئية