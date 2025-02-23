مصرع طفل غرقا أثناء لهوه في الفيوم

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لقي طفل بالفيوم، مصرعه غرقًا أثناء لهوه في بئر مياه بأرض زراعية وداخل عزبة الفاروقة التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية في الفيوم.

وتلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، جثة هامدة، وإدعاء وفاته غرقًا في بيارة بأرض زراعية بعزبة الفاروقة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى "م.ع .م .ع"، 10 سنوات، مقيم بعزبة الفاروقة بمركز طامية، لقي مصرعه غرقًا في بيارة بأرض زراعية أثناء لهوه فسقط داخل البيارة؛ ليلفظ أنفاسه الأخيرة ويلقي مصرعه.

وتم انتشال الجثة ونقلت إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.