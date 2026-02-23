 قطاع المعاهد الأزهرية يفتح باب التقدم لامتحانات «أبناؤنا بالخارج» للفصل الدراسي الثاني - بوابة الشروق
الإثنين 23 فبراير 2026 3:30 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

قطاع المعاهد الأزهرية يفتح باب التقدم لامتحانات «أبناؤنا بالخارج» للفصل الدراسي الثاني

آلاء يوسف
نشر في: الإثنين 23 فبراير 2026 - 2:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 فبراير 2026 - 2:45 ص

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقدم لامتحانات أبناء الأزهر الشريف المقيمين بالخارج عن الفصل الدراسي الثاني، في إطار حرصه على تيسير الإجراءات التعليمية لأبنائه في مختلف دول العالم.

ودعا القطاع الطلاب وأولياء الأمور إلى سرعة التسجيل خلال المدة المحددة، مع التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة لتفادي أي مشكلات أثناء إجراءات الامتحانات.


وأوضح أن التسجيل يتم من خلال نظام إدارة شؤون طلاب المعاهد الأزهرية عبر بوابة الطالب الأزهري للخدمات الإلكترونية، من خلال الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/StudentsGate/login.aspx
  

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك