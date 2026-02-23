قطاع المعاهد الأزهرية يفتح باب التقدم لامتحانات «أبناؤنا بالخارج» للفصل الدراسي الثاني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقدم لامتحانات أبناء الأزهر الشريف المقيمين بالخارج عن الفصل الدراسي الثاني، في إطار حرصه على تيسير الإجراءات التعليمية لأبنائه في مختلف دول العالم.

ودعا القطاع الطلاب وأولياء الأمور إلى سرعة التسجيل خلال المدة المحددة، مع التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة لتفادي أي مشكلات أثناء إجراءات الامتحانات.



وأوضح أن التسجيل يتم من خلال نظام إدارة شؤون طلاب المعاهد الأزهرية عبر بوابة الطالب الأزهري للخدمات الإلكترونية، من خلال الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/StudentsGate/login.aspx

