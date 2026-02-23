الجمارك الأمريكية توقف تحصيل رسوم الطوارئ بعد حكم المحكمة العليا

أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها ستوقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) اعتباراً من صباح غد الثلاثاء؛ وذلك بعد أكثر من ثلاثة أيام على قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية هذه الرسوم.

وأوضحت الهيئة، في رسالة موجهة إلى شركات الشحن عبر نظام خدمات رسائل أنظمة الشحن (CSMS) وفق ما ذكرته (يو إس نيوز) الأمريكية، أنها ستعطّل جميع رموز التعريفات المرتبطة بالأوامر السابقة للرئيس دونالد ترامب الصادرة استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، اعتباراً من الثلاثاء.

ويأتي تعليق تحصيل رسوم قانون IEEPA بالتزامن مع فرض ترامب تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15% بموجب سند قانوني مختلف، لتحل محل الرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي.

ولم تقدم الهيئة تفسيراً لاستمرارها في تحصيل الرسوم في الموانئ لعدة أيام بعد صدور حكم المحكمة، كما لم تتضمن رسالتها أي معلومات بشأن احتمال رد أموال إلى المستوردين الذين سددوا الرسوم سابقاً.

وأشارت الرسالة إلى أن وقف التحصيل لا يشمل أي رسوم أخرى فرضها ترامب، بما في ذلك الرسوم المفروضة بموجب المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي، والمادة 301 الخاصة بالممارسات التجارية غير العادلة.

وأضافت الهيئة أنها ستقدم إرشادات إضافية إلى مجتمع التجارة عبر رسائل نظام خدمات رسائل أنظمة الشحن CSMS عند الاقتضاء.

وكانت مصادر اعلامية قد أفادت يوم الجمعة الماضي بأن قرار المحكمة العليا يجعل أكثر من 175 مليار دولار من إيرادات الخزانة الامريكية المتأتية من رسوم IEEPA عرضة لاحتمال الاسترداد، استناداً إلى تقديرات خبراء نموذج موازنة بن-وارتون (Penn-Wharton Budget Model).

وتشير تقديراتهم، المعتمدة على نموذج تنبؤي تفصيلي، إلى أن الرسوم المستندة إلى IEEPA كانت تدر أكثر من 500 مليون دولار يومياً من الإيرادات الإجمالية.