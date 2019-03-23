عجز قياسي بـ234 مليار دولار في الموازنة الفيدرالية الأمريكية عن فبراير

أظهرت إحصائيات جديدة أن شهر فبراير الماضي كان أسوأ في تاريخ الحكومة الأمريكية من حيث عجز الموازنة حيث وصل حجمه إلى 234 مليار دولار.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن ما حصلت عليه الحكومة بلغ 167 مليار دولار بينما أنفقت 401 مليار في الشهر الماضي.

وعلل الخبراء هذا العجز القياسي بتزايد إنفاق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والإعفاءات الضريبية في ظل قانون الضرائب الجديد، بالإضافة إلى الزيادات المطردة في الإنفاق على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، واللذان يمثلان مشكلات مستمرة بالنسبة للموازنة الفيدرالية.

ويتجاوز هذا العجز حجم العجز الذي حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في فبراير من عام 2012 (نحو 232 مليار دولار) خلال فترة التخفيضات الضريبية والتزايد المحموم في الإنفاق الحكومي.

ولفت المحللون إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سار على نفس الدرب من الإنفاق وخفض الضرائب رغم بعض الاختلافات البسيطة لكن التشابه الأكبر كان في إنفاق البنتاجون.