الإعصار «تريفور» يضرب شمال أستراليا

ضرب الإعصار "تريفور" شمال أستراليا، صباح اليوم السبت، تصاحبه رياح تبلغ سرعتها 250 كيلومترا، حيث يتوقع أن يتسبب في أضرار كبيرة في التجمعات النائية والمنطقة البرية المحيطة بها.

وبقوة عاصفة من الفئة الرابعة، ضربت الأمطار الغزيرة والرياح القوية منطقة ساحل خليج كاربنتاريا قليلة السكان، حيث وصل الإعصار تريفور إلى اليابسة متجها إلى داخل البلاد بسرعة 19 كيلومترا في الساعة.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من "المركز المدمر للغاية" للأعصار الذي ينتشر على مساحة 600 كيلومتر، وسيتحرك لمسافة 400 كيلومتر قبل أن تتراجع قوته يوم غد الأحد.

وتم إجلا أكثر من ألفي شخص في المنطقة القريبة من الحدود مع الإقليم الشمالي وكوينزلاند قبل أيام من وصول الإعصار، الذي تم تصنيفه من الفئة الرابعة، بالقرب من تجمع " بورت ماكارثر" النائي.

وتم إجلاء سكان بلدة بورولولا التي تقع في مسار الإعصار وعددهم 1600 شخص فضلا عن عدد من تجمعات السكان الأصليين النائية.