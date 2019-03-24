شهدت مدينة الموصل بشمال العراق، أمس الخميس، حادثًا مأساويًا، إثر غرق عبارة تقل عائلات بوسط نهر دجلة، بالقرب من جزيرة أم الربيعين؛ ما أسفر عن وفاة 103 أشخاص، فضلًا عن قرابة 50 مفقودًا آخرين.

وكانت العبارة تحمل نحو 200 شخص، منهم أطفال ونساء ورجال، متجهة نحو المدينة السياحية في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.

ولم تتحدد بعد الأسباب الدقيقة لغرق العبارة، غير أقاويل بأن العبارة كانت تحمل أكثر من 170 شخصًا، وهو فوق طاقتها؛ ما تسبب بجنوحها وغرقها‎.

وفي ضوء ذلك، تستعرض «الشروق» في الأسطر التالية أبرز حوادث العبارات والسفن المأساوية في العالم.

- عبارة بنجلاديش

في 17 مايو 2014، أعلنت الشرطة المحلية في بنجلاديش، عن غرق عبارة تقل قرابة 200 شخص، في نهر وسط البلاد، على بعد حوالي 30 كم جنوب العاصمة دكا، ولم ينج سوى 50 شخصًا.

وقال قائد الشرطة المحلية، تفضل حسين، إن "العبارة كانت تقل عددًا من الركاب يفوق طاقتها، والنهر لم يكن هادئا".

- عبارة كورية جنوبية

في 16 إبريل 2014، انقلبت عبارة كورية جنوبية في البحر، أثناء رحلتها من إنتشون إلى جزيرة جيجو الكورية الجنوبية، وكانت تحمل على متنها 475 راكبًا، أغلبهم طلاب المدرسة الثانوية بمدينة أنسان بالقرب من العاصمة سيول، مما تسبب في مقتل 287 طالبًا.

-السفينة «كوستا كونكورديا»

وفي عام 2012، انقلبت السفينة "كوستا كونكورديا"، إثر اصطدامها بالصخور بجزيرة جيجاليو الإيطالية؛ ما تسبب بمقتل 32 شخصًا، وطالب المدعي العام بحبس ربان السفينة، لمدة 26 عامًا وثلاثة أشهر، حيث أنه ترك السفينة أثناء الغرق وفر هاربًٍا.

- سفينة «سبايس آيسلاندر»

في 9 سبتمبر 2011، غرقت السفينة "سبايس آيسلاندر" بين جزيرة أنجوجا وجزر بمبا بشرق أفريقيا، وقيل إنها كانت تقل أكثر من 800 راكب، و45 من أفراد الطاقم، أي أنها ما يتجاوز طاقتها بما يقرب من 150 فردًا، حيث كانت تستوعب 654 راكبًا بحد أقصى، وتبين لاحقًا أن السفينة كانت تحمل فعلًا 2470 شخصًا عندما غرقت.

- سفينتي الصومال واليمن

في 16 ديسمبر 2007، غرقت سفينتين لتهريب المهاجرين بين الصومال واليمن؛ ما أسفر عن مقتل وفقدان حوالي 200 شخص.

- عبارة «جاوا»

في 30 ديسمبر 2006، فُقد أكثر من 500 شخص، إثر غرق عبارة قبالة جزيرة جاوا الإندونيسية.

- عاصفة عنيفة

وفي بنجلادش، إحدى أفقر دول آسيا، يوجد أكثر من 230 نهرًا وتعتبر السفن أبرز وسيلة نقل لاسيما في جنوب وشمال شرق البلاد، وفي 20 سبتمبر 2006، تم فقد 500 من صيادي السمك والركاب، على متن 15 سفينة، إثر عاصفة عنيفة ضربت خليج البنغال والساحل الجنوبي لبنجلادش.

- سفينة كاريبي

في 23 مارس 2006، غرقت سفينة قبالة سواحل كاريبي جنوب غرب الكاميرون، نتج عنها فقد 130 شخصًا، سُجلوا في عداد المفقودين.

- سفينة جيبوتية

في 6 أبريل 2006، غرقت سفينة عند مدخل مرفأ جيبوتي؛ ما أسفر عن 109 قتلى.

- عبارة «السلام 98»

في 3 فبراير 2006، شهدت مصر واحدًا من أكبر الكوارث البحرية، حينما غرقت العبارة المصرية «السلام 98» في البحر الأحمر، على بعد ٥٧ ميلًا من مدينة الغردقة، وهي في طريق عودتها من المدينة السعودية ضبا إلى سفاجا، إثر نشوب حريق في غرفة محرك السفينة؛ أدى إلى انتشار النيران بسرعة فائقة؛ ما أسفر عن وفاة 1081 شخصًا.

- العبارة «جولا»

في 26 سبتمبر 2002، غرقت العبارة السنغالية «جولا» قبالة سواحل غامبيا؛ ما أدى إلى مقتل نحو 1863 شخصًا، ونجاة 64 شخصًا فقط.

- عبارة «ميجنا»

في 3 مايو 2002، غرقت عبارة نقل ركاب، في نهر ميجنا جنوب شرق مدينة دكا في بنجلادش، ما أسفر عن مقتل 469 شخصا، بينهم 100 مفقود تم اعتبارهم في عداد القتلى.

- اصطدام عبارة مع ناقلة نفط

في عام 2002، شهدت الفليبين أكبر كارثة بحرية واجهتها في تاريخها، حينما اصطدمت عبارة ركاب مع ناقلة نفط فيكتور، أدى إلى غرق العبارة، وخلفت الكارثة حوالي 4500 غريق.