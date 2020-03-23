وزير الزراعة: فحص 2400 حيوان للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الوزارة تحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ضد انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم فحص 2400 حيوان للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج « كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن الوزارة عملت على تعقيم وتطهير أكثر من 1000منشأة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الخمسة أيام الماضية، لافتًا إلى أن هناك حملات ومبادرات لتوعية وتأهيل الفلاحين وصغار المربيين في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن كافة الوحدات البيطرية تعمل على فحص وتطعيم كافة الحيوانات، في المزارع؛ لحمايتها من الأمراض والفيروسات، لافتًا إلى أن مصر لم تسجل أية إصابات بحمى قلاعية، خلال الفترة الماضية.

وتابع أن هناك حوالي 350 منفذ لبيع المواد الغذائية على مستوى المحافظات، بأسعار تنافسية، للقيام بعملية ضخ للمنتجات في السوق، والتأكد من توافرها.

ولفت إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من عملية حصر الأضرار التي حدثت في الأراضي الزراعية جراء السيول، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي للبحث في كيفية تعويض الفلاحين المتضررين.