 مجلس الشيوخ في ليبيريا يعطي الضوء الأخضر لطباعة أوراق نقدية جديدة - بوابة الشروق
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مجلس الشيوخ في ليبيريا يعطي الضوء الأخضر لطباعة أوراق نقدية جديدة

علم ليبيريا
علم ليبيريا
مونروفيا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:36 ص

أعطى مجلس الشيوخ في ليبيريا، الضوء الأخضر، لإنتاج أوراق نقدية جديدة لإنهاء النقص المتكرر في السيولة بالدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزي الليبيري سيتمكن من تقديم طلب بقيمة إجمالية تقدر بـ 7ر48 مليار دولار ليبيري (281 مليون دولار أو 235 مليون يورو) وسحب الأوراق النقدية القديمة المتداولة.

وأضاف الراديو أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تحتكر إنتاج الأوراق النقدية، لكنها غالبا ما تستعين بمصادر خارجية للطباعة إلى الشركات الخاصة.

وكان رئيس ليبيريا "جورج ويا"، الذي يحكم البلاد منذ ثلاث سنوات، طلب من البرلمان في يناير الماضي السماح بطباعة أوراق نقدية جديدة.


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