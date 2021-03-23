يوفنتوس يفكر في إقالة بيرلو

اقترب آندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، من الرحيل عن فريق السيدة العجوز بعد سوء النتائج التي حققها الفريق مؤخرًا وخصوصًا بعد الخسارة من بينيفنتو.

خرج يوفنتوس من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي، وتراجع الفريق في ترتيب الكالتشيو للمركز الـ3 برصيد 55 نقطة وبالتساوي مع أتالانتا صاحب المركز الرابع وبفارق 10 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر للتضائل فرص حسم لقب الدوري الإيطالي لصالحه الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، فإن إدارة يوفنتوس تفكر جديًا في أقالة بيرلو ولكن ليس قبل نهاية الموسم الحالي إلا إذا تفاقم الوضع للفريق في الكالتشيو.

وأشارت إلى أن يوفنتوس قد يلجأ لتعيين إيجور تيودور، المساعد الحالي لبيرلو، بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي، حال الإقالة المبكرة لبيرلو.

وحددت الصحيفة البدلاء المحتملين لبيرلو في يوفنتوس وهم جيان بييرو جاسبريني «أتالانتا»، سباليتي «المدير الفني السابق لإنتر ميلان وروما»، وسيميوني إنزاجي «لاتسيو».

وأوضحت الصحيفة أن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، لا يزال في الحسابات بشأن التعاقد معه، لكن علاقته السيئة مع نيدفيد، نائب الرئيس وفابيو باراتشي، المدير الرياضي، قد تعيق عودته مجددًا لفريق السيدة العجوز.