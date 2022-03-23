روسيا تحذر من خطورة تزويد أوكرانيا بالأسلحة وجلب المرتزقة

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اعتبر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف ضخ أوكرانيا بالأسلحة وجلب المرتزقة الأجانب إلى هناك "أمرًا غير مسؤول وخطير للغاية".

وكتب أنتونوف في قناة السفارة عبر تطبيق التلجرام، حسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء: "ضخ نظام كييف بالأسلحة وجلب المرتزقة الأجانب إلى الأراضي الأوكرانية أمر غير مسؤول وخطير للغاية. وتهدد عسكرة أوكرانيا بشكل مباشر الأمن الأوروبي والعالمي".

وأشار أنتونوف إلى أن جزء كبيرا من الأسلحة الموردة لأوكرانيا ينتهي في أيدي اللصوص والنازيين والإرهابيين والمجرمين، على حد وصفه.