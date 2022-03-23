الكشف على 468 حالة بقرية في دير مواس خلال قافلة جامعة المنيا

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أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة أطلقت قافلة طبية وتوعوية جديدة لقرية "نزلة محمود" بمركز ديرمواس.

ويأتي ذلك في إطار استمرار تفعيل دور الجامعة تجاه مجتمعها المحيط، وإيماناً منها بضرورة توفير الخدمات الصحية المتميزة للقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة المنيا.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه رافق القافلة طاقم طبي مكون من 12 طبيبًا بكلية الطب البشري بجامعة المنيا من مختلف التخصصات الطبية التي يحتاجها أهالي القرية.

وأضاف أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 468 حالة مرضية في 8 تخصصات، وتم توزيع الأدوية العلاجية لهم بالمجان من خلال طاقم من الصيادلة من المستشفيات الجامعية وكلية الصيدلة.

وأوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمُشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة عقدت أربع ندوات توعوية لأهالي القرية على هامش أعمالها الطبية.

وتناول خلالها المحاضرون بكلية التمريض تثقيف الأهالي بالإسعافات الأولية للجروح والحروق، والفطام الآمن للأطفال، والكساح عند الأطفال، والفحص الذاتي للثدي.

فيما تناول أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية خلال ندوتهم التثقيفية مناقشة إدارة المشاريع وآليات التسويق.