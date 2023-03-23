مصرف البحرين المركزي يرفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس

رفع مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لمصرف البحرين المركزي أنه "على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.50% إلى 5.75%.

ووفقا للبيان فقد تم أيضا " رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.25% إلى 5.50%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.25% إلى 6.50%.

كما تم الإبقاء على سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض دون تغيير عند مستوى 6.75%".

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) قد أعلن اليوم مجددا رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليتراوح بين 4.74% و5%.

وهذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يرفع فيها المجلس سعر الفائدة، ولكنه واصل في ذلك مساره المعتدل.