زامبيا تهزم ليسوتو بثلاثية في تصفيات أمم أفريقيا

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فاز منتخب زامبيا على ضيفه منتخب ليسوتو 3 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتقدم منتخب ليسوتو عن طريق بيرينج في الدقيقة 33، قبل أن يدرك فاشيون ساكالا التعادل للمنتخب الزامبي في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 53 سجل لاميك باندا الهدف الثاني لزامبيا، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثالثي في الدقيقة 57.

ورفع منتخب زامبيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد ليسوتو عند نقطة في المركز الأخير.

ويحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثالث.