وفاة الإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة

توفيت في ساعة مبكرة من اليوم الخميس، الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، المعروفة بـ"أبلة فضيلة".

وأعلنت خبر الوفاة ابنتها ريم علي إبراهيم، عبر حسابها على "فيسبوك"، موضحة أن صلاة الجنازة ستُقام غدا الجمعة، عقب صلا ة الجمعة في مسجد عثمان بمدينة بيكرينج في كندا.

وفضيلة توفيق، من مواليد 4 أبريل 1929، وتخرجت في كلية الحقوق، وعملت مع حامد باشا زكى، الذي كان يتولى وزارة المواصلات في ذلك الحين، وحينما بلغه محاولتها الصح بين خصوم إحدى القضايا، رفض ذلك، منبها إياها أن منتهم تعتمد على الخلافات، فلم تستكمل عملها في المحاماة.

وفي عام 1953، تعرفت على الإذاعي الكبير بابا شارو، وبدأ عملها في الإذاعة بقرأة النشرة، وتعلمت على يد الإذاعي حسنى الحديدي، والإذاعي يوسف الحطاب، وفي عام 1959 تحقق حلمها بتقديم برامج الأطفال بعد انتقال بابا شارو للعمل في التليفزيون.

ومن أشهر البرامج التي قدمتها: غنوة وحدوتة.