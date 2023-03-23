 أحمد العمري ينشد «مولاي» أمام الرئيس السيسي في افتتاح مسجد مصر بالعاصمة الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد العمري ينشد «مولاي» أمام الرئيس السيسي في افتتاح مسجد مصر بالعاصمة الجديدة


نشر في: الخميس 23 مارس 2023 - 4:24 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مارس 2023 - 4:24 ص

شارك المنشد أحمد العمري، في فعالية افتتاح مركز مصر الإسلامي الثقافي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم ابتهال مولاي، للشيخ النقشبندي، وسط احتفاء وتحية من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحضور.

وافتتح الرئيس السيسي، فجر اليوم، مركز مصر الثقافي الإسلامي، بالعاصمة الجديدة، وسط حضور حكومي مميز، يتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ أحمد الطيب.

هنّأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال في تصريحات، على هامش السحور الرمضاني الأول، من العاصمة الإدارية الجديدة، إنه يشكر الشباب المشاركين في تشييد العاصمة الجديدة، مضيفًا: "هذه الأرض كانت صحراء.. وشوفوا دلوقت الدنيا بقت عاملة ازاي، بفضل الله وبفضل جهدكم".

وقدم الرئيس الشكر للعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، واصفًا إياهم بـ"الإيد العفية".

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