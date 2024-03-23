تفاصيل زيارة مرتقبة لأمين الأمم المتحدة إلى رفح والعريش

يصل اليوم السبت، إلى مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال مصدر في محافظة شمال سيناء، إن جوتيريش سيصل إلى مستشفى العريش العام لزيارة عدد من المصابين الفلسطينيين.

وأضاف أن جوتيريش سينتقل بعد ذلك، إلى معبر رفح البري على الجانب المصري حيث سيجتمع مع العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة و متابعة مسارات وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وكان جوتيريش قد زار معبر رفح في 20 أكتوبر الماضي، وعقد آنذاك مؤتمرًا صحفيًا عالميًّا، طالب فيه بسرعة وقف إطلاق النار في غزة ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وعلى نطاق واسع.