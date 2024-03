مقاطع فيديو توثق رعب الهجوم الدامي في روسيا

رصدت مقاطع فيديو اللحظات العصيبة التي عاشها المتواجدون في مجمع كروكوس سيتي بضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث لقي أكثر من 60 شخصا حتفهم جراء هجوم مسلح.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى لإطلاق النار داخل بهو القاعة، فيما أظهرت مقاطع أخرى المتواجدين داخل القاعة وهم يحتمون بين الكراسي لتجنب النيران التي يطلقها المسلحون من بنادقهم الآلية.

كما تصاعدت ألسنة اللهب من مبنى مجمع كروكوس سيتي الذي وقع فيه الهجوم، حسبما تظهر لقطات أخرى صورها المارة من الخارج، بحسب شبكة "الحرة" الإخبارية.

وكشفت مقاطع فيديو لحظات الرعب التي عاشها الحاضرون للحفل الموسيقي. كما يظهر مقطع آخر صوره شخص جاء بعد أن دخل المسلحون للمبنى، حطام الزجاج أمام البوابة الرئيسية، قبل أن يلوذ هذا الشخص بالفرار.

وقُتل أكثر من 60 شخصا وأصيب 115 بجروح في إطلاق نار، أعقبه حريق ضخم مساء الجمعة، في قاعة للحفلات الموسيقية بضواحي العاصمة الروسية.

وأكد الأمن الروسي أنه "يبحث" عن المهاجمين، ولم يُحدد إذا كان المشتبه بهم لا يزالون في المبنى حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش.

وقالت لجنة التحقيق "جاري فحص جثث المتوفين. ثبُت مؤقتا أن الهجوم الإرهابي خلّف أكثر من 60 قتيلا. للأسف، عدد الضحايا يمكن أن يرتفع"، حسبما نقلت عنها وكالات أنباء روسية. وكانت أجهزة الأمن الروسية أعلنت في حصيلة سابقة مقتل 40 شخصا من جراء هذا الهجوم.

وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، محادثات مع مسئولي إنفاذ القانون والإنقاذ بعد الهجوم.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين، أن بوتين تلقى تقارير من رئيس أجهزة الأمن، ولجنة التحقيق، والحرس الوطني، ومن وزراء الداخلية والصحة وحالات الطوارئ.

وأعلن تنظيم داعش-خراسان الذي استهدف روسيا عدة مرات، في بيان على تلغرام، أن عناصره "هاجموا تجمعا كبيرا (...) في محيط العاصمة الروسية موسكو".

وزعم التنظيم المتطرف أن مقاتليه "انسحبوا إلى قواعدهم بسلام".

"Lord, this is some kind of horror."



Video of the first moments after the attack on #CrocusCityHall pic.twitter.com/koUU86J7uv