 الأردن عن تهديد نتنياهو باجتياح رفح: لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعا - بوابة الشروق
السبت 23 مارس 2024 3:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الأردن عن تهديد نتنياهو باجتياح رفح: لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعا

أحمد علاء
نشر في: السبت 23 مارس 2024 - 1:57 م | آخر تحديث: السبت 23 مارس 2024 - 1:57 م

علّق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمهاجمة مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الصفدي في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم السبت: «رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد بمهاجمة رفح في تحد للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة».

وأضاف أنه لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعاً بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأشار الصفدي، إلى أن الحث على وضع حد لهذه الكارثة مطروح على الطاولة، مشددا على ضرورة تبني هذه المواقف والتأكيد على رفض القتل الجماعي.

وكان نتنياهو قد أعلن أمس الجمعة، أنه يصر على شن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حتى وإن قوبلت برفض أمريكي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك