علّق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمهاجمة مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الصفدي في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، اليوم السبت: «رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدد بمهاجمة رفح في تحد للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة».

وأضاف أنه لا يمكن السماح بمذبحة أخرى بحق 2.3 مليون فلسطيني يتضورون جوعاً بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأشار الصفدي، إلى أن الحث على وضع حد لهذه الكارثة مطروح على الطاولة، مشددا على ضرورة تبني هذه المواقف والتأكيد على رفض القتل الجماعي.

وكان نتنياهو قد أعلن أمس الجمعة، أنه يصر على شن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حتى وإن قوبلت برفض أمريكي.

Israeli PM threatens attacking Rafah in defiance of the world, including the US. Another massacre of 2.3m Palestinians starved by the Israeli siege can’t be allowed. A SC Res. urging an end to this catastrophe is on the table. It must be adopted if only to say No to mass murder.