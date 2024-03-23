جيروزاليم بوست: الأمن الإسرائيلي يحبط محاولة تسلل من الأردن

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كشف تقرير إخباري عن اعتقال أجهزة الأمن الإسرائيلية شخصين مشتبه بهما بعد عبورهما الحدود من الأردن وبحوزتهما أسلحة ويشتبه بأنهما كان يعتزمان تنفيذ هجوم كبير الليلة الماضية قرب مستوطنة بتسئيل في غور الأردن، وفقا للتقرير.

وتم رصد الشخصين الليلة الماضية في المستوطنة وكان واحد منهما بحوزته بندقية كلاشنيكوف وخزنة طلقات، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.

وألقى المنسق الأمني في مستوطنة بتسئيل مع أفراد فرقة الطوارئ القبض على الشخصين المشتبه بهما.

ولم يقاوم الشخصان لدى القبض عليهما وتم إحالتهما إلى الشاباك (جهاز الأمن الإسرائيلي) للتحقيق معهما.

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن حادث التسلل.

وتشهد الحدود بين الأردن وإسرائيل عمليات تسلل من وإلى الدولتين، ففي شهر يوليو العام عام 2023، تم القبض على 7 أشخاص تسللوا إلى مناطق محتلة متاخمة للحدود الأردنية، وفي الشهر التالي، اعتقل الجيش الأردني شخصا إسرائيليا حاول التسلل عبر الحدود إلى المملكة.