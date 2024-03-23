حزب الله يستهدف منصتين للقبة الحديدية وتجهيزات تجسسية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف منصتين للقبة الحديدية في موقع كفار بلوم للدفاع الجوي بطائرتين بدون طيار، وقصف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وأكد تحقيق إصابات مباشرة في الموقعين.

من جانب آخر، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط بلدتي كفر شوبا وشبعا جنوبي لبنان.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، أدت إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر، تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله والمقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وتصاعدت مؤخرا تهديدات من مسئولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود مع شمال إسرائيل.