مصطفى شوبير يوجه رسالة إلى إمام عاشور بعد الإصابة

حرص مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر على توجيه رسالة إلى زميله في الفريق إمام عاشور، بعد الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر الودية، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وكتب مصطفى شوبير في استوري عبر صفحته على «إنستجرام»: «ألف سلامة عليك يا حبيبي، شفاك الله وعفاك وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول».

وغادر إمام عاشور ملعب مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا باكيًا متأثرًا بإصابته في الكتف، بعد عرقلة من مدافع المنتخب النيوزيلندي في 23 من عمر اللقاء، ليخرج بديلًا ونزول حمدي فتحي في الدقيقة 26 بدلا منه.

وضرب منتخب مصر موعدا في المشهد النهائي مع الفائز من مباراة كرواتيا وتونس، والمقرر لها اليوم السبت 23 مارس الجاري.